Дружина захисника Динамо Олександра Тимчика відпочиває в Дубаї — фото

Карина Тимчик. Фото: instagram.com/karinatymchyk

Поки гравці київського "Динамо" грають матчі Ліги Європи та перебувають у Туреччині на тренувальних зборах, їхні дружини їдуть відпочивати. Здебільшого проводять час у теплих краях.

Однією з тих, хто поїхав відпочивати, стала дружина Олександра Тимчика Карина, про що вона повідомила в Instagram.

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Карина Тимчик. Фото: instagram.com/karinatymchyk

Зазначимо, що в соцмережах дружина Тимчика поводиться скромно і не радує чужих чоловіків. При цьому у дівчини всього 8819 фоловерів.

Як відпочиває дружина Тимчика

Карина перебуває в Дубаї в популярному готелі Address Beach Resort. У величезному готелі гарні краєвиди з вікна та гігантські басейни.

Карина Тимчик. Фото: instagram.com/karinatymchyk

Територія готелю настільки велика, що на її території багато локацій, де Каріна змогла зробити гарні фото.

Карина Тимчик. Фото: instagram.com/karinatymchyk

Цікаво, що 30 січня Олександр Тимчик разом з "Динамо" зіграє останній матч основного раунду Ліги Європи. Для команди в ЛЄ вже немає турнірних завдань, але вони гратимуть за престиж рідного клубу, щоб покинути останнє місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, Володимир Шепелєв перейшов до "Олександрії", яка конкурує в титульних перегонах з "Динамо".

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