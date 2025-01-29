Усик знову став татом — дружина боксера показала зворушливе фото

Олександр Усик під час церемонії The Ring. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик продемонстрував, чим займатиметься після другої перемоги над Тайсоном Ф'юрі. Український спортсмен має намір надолужити місяці, протягом яких він не міг приділяти час сім'ї.

Катерина Усик на своїй сторінці в Instagram показала, чим займається знаменитий боксер.

Читайте також:

Український боксер Олександр Усик пережив рік, який був насичений спортивними подіями. Він завоював і втримав титул чемпіона світу в надважкій вазі. Але ці успіхи зажадали від 38-річного атлета певних жертв.

Маленька Марія Усик з батьком. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Усик знову вдома

Боксер практично пропустив перший рік життя своєї молодшої дитини. Маленькій Марії виповнився рік у січні 2025 року. Олександр Усик тільки зараз може приділити родині достатньо уваги. Весь минулий рік він готувався до важливих поєдинків у своїй кар'єрі.

Найближчим часом нових боксерських поєдинків за участю Олександра Усика не передбачається. Спортсмен повністю відновився після другої перемоги над Тайсоном Ф'юрі та із задоволенням проводить увесь час із дружиною та дітьми. Катерина Усик показала, як її чоловік грає з Марією, яка вже досить упевнено стоїть на ногах.

Родина Усиків виховує чотирьох дітей. Окрім Марії, у них є дочка Єлизавета і два сини, Кирило і Михайло.

Нагадаємо, голкіпером збірної України зацікавлені клуби з трьох різних європейських чемпіонатів.

Воротар Георгій Бущан показав, кого взяв із собою до Саудівської Аравії, де тепер буде виступати вихованець "Динамо".

Головний тренер "Ліверпуля" Арне Слот готовий відмовитися від першого місця у турнірній таблиці Ліги чемпіонів.

Футболіст збірної України та київського "Динамо" Володимир Бражко веде переговори з відомим британським клубом.