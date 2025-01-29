Динамо продасть свого лідера в АПЛ — про кого йдеться

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Один із ключових гравців київського "Динамо" невдовзі може змінити клуб. Щодо нього розпочались предметні переговори.

Півзахисник киян Володимир Бражко може стати гравцем англійського клубу "Вулвергемптон", повідомляє TalkSport.

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За даними ЗМІ, переговори щодо переходу українця вже розпочалися. Раніше ходили чутки про інтерес до Бражка з боку кількох інших європейських клубів. Зокрема, ним цікавився "Борнмут".

Інсайд про переговори щодо Володимира Бражка. Фото: скриншот

Бражко може перейти до "Вулвергемптона"

Опорний півзахисник київського "Динамо" Володимир Бражко зараз є ключовим гравцем киян. Цього сезону він вже встиг відіграти за команду Шовковського 25 поєдинків у всіх турнірах, забив чотири м'ячі та віддав три гольові передачі.

Бражко також доволі швидко завоював місце в основі збірної України. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість сягає 9 мільйонів євро.

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