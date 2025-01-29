Динамо продасть свого лідера в АПЛ — про кого йдеться

Клуб АПЛ почав переговори щодо трансферу лідера Динамо
Один із ключових гравців київського "Динамо" невдовзі може змінити клуб. Щодо нього розпочались предметні переговори.
Півзахисник киян Володимир Бражко може стати гравцем англійського клубу "Вулвергемптон", повідомляє TalkSport.
За даними ЗМІ, переговори щодо переходу українця вже розпочалися. Раніше ходили чутки про інтерес до Бражка з боку кількох інших європейських клубів. Зокрема, ним цікавився "Борнмут".
Бражко може перейти до "Вулвергемптона"
Опорний півзахисник київського "Динамо" Володимир Бражко зараз є ключовим гравцем киян. Цього сезону він вже встиг відіграти за команду Шовковського 25 поєдинків у всіх турнірах, забив чотири м'ячі та віддав три гольові передачі.
Бражко також доволі швидко завоював місце в основі збірної України. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість сягає 9 мільйонів євро.
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