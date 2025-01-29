Динамо продаст своего лидера в АПЛ — о ком идет речь

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Один из ключевых игроков киевского "Динамо" вскоре может сменить клуб. По нему начались предметные переговоры.

Полузащитник киевлян Владимир Бражко может стать игроком английского клуба "Вулверхэмптон", сообщает TalkSport.

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По данным СМИ, переговоры по переходу украинца уже начались. Ранее ходили слухи об интересе к Бражко со стороны нескольких других европейских клубов. В частности, им интересовался "Борнмут".

Инсайд о переговорах по Владимиру Бражко. Фото: скриншот

Бражко может перейти в "Вулверхэмптон"

Опорный полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко сейчас является ключевым игроком киевлян. В этом сезоне он уже успел отыграть за команду Шовковского 25 поединков во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

Бражко также довольно быстро завоевал место в основе сборной Украины. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость достигает 9 миллионов евро.

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