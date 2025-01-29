Динамо продаст своего лидера в АПЛ — о ком идет речь

Клуб АПЛ начал переговоры по трансферу лидера Динамо
Один из ключевых игроков киевского "Динамо" вскоре может сменить клуб. По нему начались предметные переговоры.
Полузащитник киевлян Владимир Бражко может стать игроком английского клуба "Вулверхэмптон", сообщает TalkSport.
По данным СМИ, переговоры по переходу украинца уже начались. Ранее ходили слухи об интересе к Бражко со стороны нескольких других европейских клубов. В частности, им интересовался "Борнмут".
Бражко может перейти в "Вулверхэмптон"
Опорный полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко сейчас является ключевым игроком киевлян. В этом сезоне он уже успел отыграть за команду Шовковского 25 поединков во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.
Бражко также довольно быстро завоевал место в основе сборной Украины. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость достигает 9 миллионов евро.
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