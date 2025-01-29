Усик снова стал папой — жена боксера показала трогательное фото

Александр Усик во время церемонии The Ring. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпион мира по боксу Александр Усик продемонстрировал, чем будет заниматься после второй победы над Тайсоном Фьюри. Украинский спортсмен намерен наверстать месяцы, на протяжение которых он не мог уделять время семье.

Екатерина Усик на своей странице в Instagram показала, чем занимается знаменитый боксер.

Читайте также:

Украинский боксер Александр Усик пережил год, который был насыщен спортивными событиями. Он завоевал и удержал титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Но эти успехи потребовали от 38-летнего атлета определенных жертв.

Маленькая Мария Усик с отцом. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Усик снова дома

Боксер практически пропустил первый год жизни своего младшего ребенка. Маленькой Марии исполнился годик в январе 2025 года. Александр Усик только сейчас может уделить семье достаточно внимания. Весь прошлый год он готовился к важным поединкам в своей карьере.

В ближайшее время новых боксерских поединков с участием Александра Усика не предвидится. Спортсмен полностью восстановился после второй победы над Тайсоном Фьюри и с удовольствием проводит все время с женой и детьми. Екатерина Усик показала, как ее супруг играет с Марией, которая уже достаточно уверенно стоит на ногах.

Семья Усиков воспитывает четверых детей. Помимо Марии, у них есть дочь Елизавета и два сына, Кирилл и Михаил.

Напомним, голкипером сборной Украины интересуются клубы из трех разных европейских чемпионатов.

Вратарь Георгий Бущан показал, кого взял с собой в Саудовскую Аравию, где теперь будет выступать воспитанник "Динамо".

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот готов отказаться от первого места в турнирной таблице Лиги чемпионов.

Футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Владимир Бражко ведет переговоры с известным британским клубом.