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Бывший соперник Усика назвал легенду, которая стоит выше украинца

29 января 2025 00:08
Алексей Паламарчук - Редактор
Тони Белью — Леннокс Льюис выше Александра Усика в рейтинге боксеров
Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa
Алексей Паламарчук - Редактор

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью считает, что в нынешнем веке был боксер, который выше Александра Усика. При этом, именно украинец выиграл наибольшее количество поясов в дивизионе.

В интервью порталу SecondsOut Белью сравнил Усика и легендарного британца Леннокса Льюиса.

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Тони Белью. Фото: instagram.com/tonybellew

Усик не выше Льюиса

Белью заявил, что он не может поставить Усика выше Льюиса. При этом он считает Леннокса технически блестящим боксером. Самым сильным британец был, когда его тренировал Эммануэль Стюард.

Тони отметил, что проблемы не в том, что Льюис смог бы "разгадать" Усика, а в том, что он был бы слишком физически сильным для него.

Льюис, по мнению Белью, еще до Кличко был первым представителем эпохи гигантов и великим боксером своего времени.

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