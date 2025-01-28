Усик Фьюри — опубликована киноверсия поединка

Александр Усик против Тайсона Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

С момента реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Ф'юри прошел месяц. Но детали поединка продолжают появляться в СМИ.

В сети появилась кинематографическая версия боя между Усиком и Ф'юри, сообщает портал Новини.LIVE.

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Бой Усик — Фьюри

Реванш между украинцем и британцем был проведен 21 декабря 2024 года в Саудовской Аравии.

По итогам боя Александр Усик победил благодаря единогласному решению судей.

После боя Усику бросил вызов британец Даниэль Дюбуа, и сейчас ходят активные слухи относительно того, что именно этот бой станет следующим в карьере украинца.

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