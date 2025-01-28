Олександр Усик проти Тайсона Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

З моменту реваншу між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі пройшов місяць. Але деталі поєдинку продовжують з'являтися у ЗМІ.

У мережі з'явилася кінематографічна версія бою між Усиком та Ф'юрі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Бій Усик — Ф'юрі

Реванш між українцем та британцем був проведений 21 грудня 2024 року у Саудівській Аравії.

За підсумками бою Олександр Усик переміг завдяки одноголосному рішенню суддів.

Після бою Усику кинув виклик британець Даніель Дюбуа, і зараз ходять активні чутки щодо того, що саме цей бій стане наступним у кар'єрі українця.

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