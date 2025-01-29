Тоні Белью — Леннокс Льюїс вищий за Олександра Усика в рейтингу боксерів

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Тоні Белью вважає, що в нинішньому столітті був боксер, вищий за Олександра Усика. При цьому, саме українець виграв найбільшу кількість поясів у дивізіоні.

В інтерв'ю порталу SecondsOut Белью порівняв Усика та легендарного британця Леннокса Льюїса.

Читайте також:

Тоні Белью. Фото: instagram.com/tonybellew

Усик не вищий за Льюїса

Белью заявив, що він не може поставити Усика вище за Льюїса. При цьому він вважає Леннокса технічно блискучим боксером. Найсильнішим британець був, коли його тренував Еммануель Стюард.

Тоні зазначив, що проблеми не в тому, що Льюїс зміг би "розгадати" Усика, а в тому, що він був би занадто фізично сильним для нього.

Льюїс, на думку Белью, ще до Кличка був першим представником епохи гігантів і великим боксером свого часу.

Нагадаємо, забивний форвард Артем Довбик може стати гравцем клубу з екзотичного чемпіонату.

Не хоче грати в "Динамо" колишній капітан Сергій Сидорчук.

Мадридський "Реал" не бачить в Андрії Луніні свого майбутнього і знайшов йому заміну.

Молодий український гімнаст може стати громадянином іншої країни.