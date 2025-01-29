Динамо Київ втрачає п'ятьох гравців перед матчем Ліги Європи з РФШ

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" зіграє останній матч основного раунду Ліги Європи. Суперником українців буде ризький РФШ.

Перед грою головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський дав пресконференцію, де розповів про кадрові втрати. Слова наставника навела пресслужба "Динамо".

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За словами Шовковського, команда не може розраховувати на Дениса Попова, Віталія Буяльського, Миколу Шапаренка, Володимира Бражка та Владислава Дубінчака.

Стосовно гри з РФШ тренер зазначив, що це молода команда, яка була заснована відносно недавно, але протягом останніх п’яти років стабільно бореться за чемпіонство, маючи лише одного серйозного конкурента — ФК "Рига".

Олександр Шовковський на тренуванні. Фото: "Динамо"

Шовковський нагадав, що РФШ вже здобула шість титулів, і в латвійському футболі спостерігається значний розрив між двома лідерами та іншими командами.

Також він підкреслив, що статус фаворита жодним чином не впливає на ставлення киян до суперника. Команда з повагою ставиться до будь-якого опонента, але він додав, що на футбольному полі переможець має бути лише один.

Нагадаємо, вихованець "Динамо" буде допомагати їх конкуренту в УПЛ.

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