Динамо Киев теряет пятерых игроков перед матчем Лиги Европы с РФШ

Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" сыграет последний матч основного раунда Лиги Европы. Соперником украинцев будет рижский РФШ.

Перед игрой главный тренер "Динамо" Александр Шовковский дал пресс-конференцию, где рассказал о кадровых потерях. Слова наставника привела пресс-служба "Динамо".

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"Динамо" осталось без игроков перед игрой с РФШ

По словам Шовковского, команда не может рассчитывать на Дениса Попова, Виталия Буяльского, Николая Шапаренко, Владимира Бражко и Владислава Дубинчака.

Относительно игры с РФШ тренер отметил, что это молодая команда, которая была основана относительно недавно, но на протяжении последних пяти лет стабильно борется за чемпионство, имея лишь одного серьезного конкурента — ФК "Рига".

Александр Шовковский на тренировке. Фото: "Динамо"

Шовковский напомнил, что РФШ уже добыла шесть титулов, и в латвийском футболе наблюдается значительный разрыв между двумя лидерами и другими командами.

Также он подчеркнул, что статус фаворита никоим образом не влияет на отношение киевлян к сопернику. Команда с уважением относится к любому оппоненту, но он добавил, что на футбольном поле победитель должен быть только один.

Напомним, воспитанник "Динамо" будет помогать их конкуренту в УПЛ.

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