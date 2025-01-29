Легенда Динамо объяснил, кто победит в матче с РФС

Бывший игрок киевского "Динамо" Марис Верпаковскис. Фото: Соловьев Валерий / УНИАН

Киевское "Динамо" уже завтра, 30 января, сыграет свой последний поединок в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Накануне матча СМИ пообщались с генеральным директором соперника киевлян, который ранее играл за украинский клуб.

Бывший форвард киевского "Динамо", генеральный директор РФС Марис Верпаковскис отметил, что нынешний тренерский штаб киевлян "почти полностью состоит из его бывших одноклубников", пишет Sportacentrs.com.

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Он добавил, что уже разговаривал с представителями "Динамо" перед жеребьевкой Лиги Европы. И подчеркнул, что, к сожалению, клубы не могут сыграть в Киеве.

Что Верпаковскис сказал о "Динамо".

"Если бы мы добыли ничью в поединке с "Маккаби", то в этом матче с "Динамо" были бы совсем другие эмоции", — отметил он, обращая внимание на то, что РФС, как и "Динамо", потерял шансы на плей-офф.

По словам Верпаковскиса, сейчас надо признать, что нынешнее "Динамо" — не то, каким было лет 10-15 назад.

"Трудно приглашать сильных легионеров, которые приезжали раньше, да и финансовая ситуация уже не такая", - добавил он.

Гендиректор РФС рассказал, что читает украинскую прессу и видит прогнозы, что после войны "Динамо" вернется на прежний уровень. Но сейчас констатирует, что в еврокубках все идет тяжело.

"Киевское "Динамо" — это большой бренд в Украине. Как я вижу в украинских СМИ, на них также оказывается большое давление за результаты в Лиге Европы. Перед киевлянами ставили почти конкретную задачу — обыграть нас, РФС, в последней игре, чтобы не остаться последними в турнирной таблице. Ну а сейчас так сложилось, что "Динамо" уже не может обогнать нас в таблице, даже теоретически", — резюмировал Верпаковскис.

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