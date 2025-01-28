Динамо РФС — де та коли дивитись матч Ліги Європи

Динамо — РФС — де та коли дивитись останній матч киян в ЛЄ
Київське "Динамо" вже у четвер, 30 січня, зіграє свій останній поєдинок у Лізі Європи цього сезону. На жаль, для киян цей матч нічого не вирішуватиме.
Підопічні Шовковського зіграють проти латвійського РФС, повідомляє портал Новини.LIVE.
Матч відбудеться на німецькому "Фолькспаркштадіон". Український клуб вже давно втратив шанси на боротьбу за плей-оф, проте може поборотись за більш високі позиції.
Де та коли дивитись матч "Динамо" — РФС
Матч між українською та латвійською командою розпочнеться у четвер, 30 січня, о 22:00 за київським часом.
Судитиме гру ізраїльський арбітр Орель Грінфельд.
Українські вболівальники зможуть побачити останній матч киян у Лізі Європи у прямому ефірі. Матч буде доступний для перегляду за наявності підписки на медіасервісі MEGOGO.
Київське "Динамо" зараз посідає останнє, 36 місце у турнірній таблиці загального етапу Ліги Європи. РФС знаходиться на 30 позиції, маючи перевагу над киянами у чотири очки.
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