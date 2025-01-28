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Динамо — РФС — де та коли дивитись останній матч киян в ЛЄ

28 січня 2025 18:04
Олександр Ільющенков - Редактор
Динамо РФС — де та коли дивитись матч Ліги Європи
Гравці київського "Динамо" під час матчу з "Галатасараєм". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Олександр Ільющенков - Редактор

Київське "Динамо" вже у четвер, 30 січня, зіграє свій останній поєдинок у Лізі Європи цього сезону. На жаль, для киян цей матч нічого не вирішуватиме. 

Підопічні Шовковського зіграють проти латвійського РФС, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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Де та коли дивитись матч "Динамо" — РФС

Матч між українською та латвійською командою розпочнеться у четвер, 30 січня, о 22:00 за київським часом. 

Судитиме гру ізраїльський арбітр Орель Грінфельд. 

Українські вболівальники зможуть побачити останній матч киян у Лізі Європи у прямому ефірі. Матч буде доступний для перегляду за наявності підписки на медіасервісі MEGOGO. 

Київське "Динамо" зараз посідає останнє, 36 місце у турнірній таблиці загального етапу Ліги Європи. РФС знаходиться на 30 позиції, маючи перевагу над киянами у чотири очки. 

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