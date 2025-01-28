Динамо РФС — где и когда смотреть матч Лиги Европы

Динамо — РФС — где и когда смотреть последний матч киевлян в ЛЕ
Киевское "Динамо" уже в четверг, 30 января, сыграет свой последний поединок в Лиге Европы в этом сезоне. К сожалению, для киевлян этот матч ничего не будет решать.
Подопечные Шовковского сыграют против латвийского РФС, сообщает портал Новини.LIVE.
Матч состоится на немецком "Фолькспаркштадион". Украинский клуб уже давно потерял шансы на борьбу за плей-офф, однако может побороться за более высокие позиции.
Где и когда смотреть матч "Динамо" — РФС
Матч между украинской и латвийской командой начнется в четверг, 30 января, в 22:00 по киевскому времени.
Судить игру будет израильский арбитр Орель Гринфельд.
Украинские болельщики смогут увидеть последний матч киевлян в Лиге Европы в прямом эфире. Матч будет доступен для просмотра при наличии подписки на медиасервисе MEGOGO.
Киевское "Динамо" сейчас занимает последнее, 36 место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы. РФС находится на 30 позиции, имея преимущество над киевлянами в четыре очка.
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