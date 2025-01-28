Динамо РФС — где и когда смотреть матч Лиги Европы

Игроки киевского "Динамо" во время матча с "Галатасараем". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Киевское "Динамо" уже в четверг, 30 января, сыграет свой последний поединок в Лиге Европы в этом сезоне. К сожалению, для киевлян этот матч ничего не будет решать.

Подопечные Шовковского сыграют против латвийского РФС, сообщает портал Новини.LIVE.

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Где и когда смотреть матч "Динамо" — РФС

Матч между украинской и латвийской командой начнется в четверг, 30 января, в 22:00 по киевскому времени.

Судить игру будет израильский арбитр Орель Гринфельд.

Украинские болельщики смогут увидеть последний матч киевлян в Лиге Европы в прямом эфире. Матч будет доступен для просмотра при наличии подписки на медиасервисе MEGOGO.

Киевское "Динамо" сейчас занимает последнее, 36 место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы. РФС находится на 30 позиции, имея преимущество над киевлянами в четыре очка.

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