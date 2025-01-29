Легенда Динамо пояснив, хто переможе у матчі з РФШ

Колишній гравець київського "Динамо" Маріс Верпаковскіс. Фото: Соловйов Валерій / УНІАН

Київське "Динамо" вже завтра, 30 січня, зіграє свій останній поєдинок у цьогорічному розіграші Ліги Європи. Напередодні матчу ЗМІ поспілкувались із генеральним директором суперника киян, який раніше грав за український клуб.

Колишній форвард київського "Динамо", генеральний директор РФШ Маріс Верпаковскіс зазначив, що нинішній тренерський штаб киян "майже повністю складається з його колишніх одноклубників", пише Sportacentrs.com.

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Він додав, що вже розмовляв з представниками "Динамо" перед жеребкуванням Ліги Європи. І підкреслив, що, на жаль, клуби не можуть зіграти у Києві.

Що Верпаковскіс сказав про "Динамо".

"Якби ми здобули нічию в поєдинку з "Маккабі", то в цьому матчі з "Динамо" були б зовсім інші емоції", — зазначив він, звертаючи увагу на те, що РФШ, як і "Динамо", втратив шанси на плей-оф.

За словами Верпаковскіса, зараз треба визнати, що нинішнє "Динамо" — не те, яким було років 10-15 тому.

"Важко запрошувати сильних легіонерів, які приїжджали раніше, та фінансово ситуація вже не така", — додав він.

Гендиректор РФШ розповів, що читає українську пресу та бачить прогнози, що після війни "Динамо" повернеться на колишній рівень. Але зараз констатує, що у єврокубках все йде тяжко.

"Київське "Динамо" — це великий бренд в Україні. Як я бачу в українських ЗМІ, на них також чиниться великий тиск за результати у Лізі Європи. Перед киянами ставили майже конкретне завдання — обіграти нас, РФШ, в останній грі, щоби не залишитися останніми в турнірній таблиці. Ну а зараз так склалося, що "Динамо" вже не може обігнати нас у таблиці, навіть теоретично", — резюмував Верпаковскіс.

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