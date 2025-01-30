Жена защитника Динамо Александра Тымчика отдыхает в Дубае — фото

Карина Тымчик. Фото: instagram.com/karinatymchyk

Пока игроки киевского "Динамо" играют матчи Лиги Европы и находятся в Турции на тренировочных сборах их жены едут отдыхать. В основном, проводят время в теплых краях.

Одной из тех, кто уехал отдыхать, стала жена Александра Тымчика Карина, о чем она сообщила в Instagram.

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Карина Тымчик. Фото: instagram.com/karinatymchyk

Отметим, что в соцсетях жена Тымчика ведет себя скромно и не радует чужих мужчин. При этом у девушки всего 8819 фолловеров.

Как отдыхает жена Тымчика

Карина находится в Дубае в популярной гостинице Address Beach Resort. В огромном отеле красивые виды из окна и гигантские бассейны.

Карина Тымчик. Фото: instagram.com/karinatymchyk

Территория гостиницы настолько большая, что на ее территории много локаций, где Карина смогла сделать красивые фото.

Карина Тымчик. Фото: instagram.com/karinatymchyk

Интересно, что 30 января Александр Тымчик вместе с "Динамо" сыграет последний матч основного раунда Лиги Европы. Для команды в ЛЕ уже нет турнирных задач, но они будут играть за престиж родного клуба, чтобы покинуть последнее место в турнирной таблице.

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