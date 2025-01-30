Юного фігуриста не пустили в літак, який розбився над Вашингтоном

Джон Маравілла під час виступу. Фото: скриншот YouTube

Молодий фігурист Джон Маравілла зумів уникнути катастрофи літака рейсу 5342 American Airlines у США. Він мав бути зареєстрований на цей переліт, але не зумів потрапити на борт.

Маравілла брав участь у турнірі та був у списку спортсменів рейсу, який зазнав аварії, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У США відбувся національний чемпіонат з фігурного катання. Після нього частина спортсменів вилетіли авіарейсом із Вічити (штат Канзас) до Вашингтона (Федеральний округ Колумбія). У небі над аеропортом пункту призначення літак зіткнувся з військовим вертольотом, обидва борти впали в річку Потомак. Тривають рятувальні роботи, про тих, хто вижив, поки що нічого не відомо.

Джон Маравілла з тренером. Фото: скриншот YouTube

Щасливий випадок для Маравілли

Один із фігуристів так і не зміг потрапити на борт, який полетів без цього спортсмена. Джон Маравілла, який виступає в парі з Саєю Карпентер, не зумів сісти в літак перед вильотом.

"Мене не пустили на рейс. Заберіть мене з Канзасу, будь ласка", — написав Маравілла на своїй сторінці в соціальній мережі, коли борт уже злетів.

Пізніше фігурист написав, що зумів вирушити в дорогу на автобусі. Коли стало відомо про авіакатастрофу, Маравілла закрив доступ до своєї сторінки в Instagram.

Нагадаємо, на борту літака, який збився у Вашингтоні, були російські спортсмени.

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