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Відомий спортсмен дивом пережив авіакатастрофу в США

30 січня 2025 10:22
Станіслав Костюк - Редактор
Юного фігуриста не пустили в літак, який розбився над Вашингтоном
Джон Маравілла під час виступу. Фото: скриншот YouTube
Станіслав Костюк - Редактор

Молодий фігурист Джон Маравілла зумів уникнути катастрофи літака рейсу 5342 American Airlines у США. Він мав бути зареєстрований на цей переліт, але не зумів потрапити на борт.

Маравілла брав участь у турнірі та був у списку спортсменів рейсу, який зазнав аварії, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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Джон Маравілла
Джон Маравілла з тренером. Фото: скриншот YouTube

Щасливий випадок для Маравілли 

Один із фігуристів так і не зміг потрапити на борт, який полетів без цього спортсмена. Джон Маравілла, який виступає в парі з Саєю Карпентер, не зумів сісти в літак перед вильотом.

"Мене не пустили на рейс. Заберіть мене з Канзасу, будь ласка", — написав Маравілла на своїй сторінці в соціальній мережі, коли борт уже злетів. 

Пізніше фігурист написав, що зумів вирушити в дорогу на автобусі. Коли стало відомо про авіакатастрофу, Маравілла закрив доступ до своєї сторінки в Instagram.

Нагадаємо, на борту літака, який збився у Вашингтоні, були російські спортсмени. 

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США спорт літак авіакатастрофа Фігурне катання
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