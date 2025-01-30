Відомі російські спортсмени стали жертвами авіакатастрофи у США

Російські спортсмени Євгенія Шишкова та Вадим Наумов. Фото: росЗМІ

У США сталася авіакатастрофа за участю військового вертольота та цивільного літака. Вони зіткнулися в повітрі в небі над аеропортом.

Про причини катастрофи поки нічого невідомо, повідомляє Reuters.

Читайте також:

Літак авіакомпанії American Airlines, який виконував регіональний рейс у США, зіткнувся в повітрі з військовим вертольотом в аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні. На борту лайнера було 60 пасажирів і 4 члени екіпажу, вертоліт перевозив 3 військових. Після зіткнення військовий і пасажирський борт впали в річку Потомак. Наразі невідомо, чи зумів хтось із пасажирів пережити цю авіакатастрофу.

Пожежна команда на місці катастрофи. Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

Росіяни на борту літака

Російський спортивний агент Арі Захарян заявив, що жертвами інциденту могли стати фігуристи Євгенія Шишкова і Вадим Наумов. Він не назвав імен спортсменів, але заявив, що "на борту були свої, скоро самі все дізнаєтеся". Імена спортсменів опублікували російські журналісти одночасно в кількох виданнях.

Вадим Наумов та Євгенія Шишкова є відомими в минулому фігуристами, вони неодноразово були призерами чемпіонатів світу та Європи. Російська пара завоювала золоті медалі на світовій першості в Японії 1994 року. Фігуристи двічі виступали на Олімпійських іграх, де посідали 4 і 5 місця. Після закінчення спортивної кар'єри Шишкова та Наумов стали тренерами в США.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін готується до трансферу в один із найпопулярніших клубів АПЛ.

Руслан Ротань запросив до "Олександрії" ще одного відомого футболіста напередодні другої частини сезону.

Наставник "Шахтаря" Маріно Пушич прокоментував поразку української команди від дортмундської "Боруссії".