Відомі російські спортсмени стали жертвами авіакатастрофи у США

Російські фігуристи були на борту літака, що розбився у США
У США сталася авіакатастрофа за участю військового вертольота та цивільного літака. Вони зіткнулися в повітрі в небі над аеропортом.
Про причини катастрофи поки нічого невідомо, повідомляє Reuters.
Літак авіакомпанії American Airlines, який виконував регіональний рейс у США, зіткнувся в повітрі з військовим вертольотом в аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні. На борту лайнера було 60 пасажирів і 4 члени екіпажу, вертоліт перевозив 3 військових. Після зіткнення військовий і пасажирський борт впали в річку Потомак. Наразі невідомо, чи зумів хтось із пасажирів пережити цю авіакатастрофу.
Росіяни на борту літака
Російський спортивний агент Арі Захарян заявив, що жертвами інциденту могли стати фігуристи Євгенія Шишкова і Вадим Наумов. Він не назвав імен спортсменів, але заявив, що "на борту були свої, скоро самі все дізнаєтеся". Імена спортсменів опублікували російські журналісти одночасно в кількох виданнях.
Вадим Наумов та Євгенія Шишкова є відомими в минулому фігуристами, вони неодноразово були призерами чемпіонатів світу та Європи. Російська пара завоювала золоті медалі на світовій першості в Японії 1994 року. Фігуристи двічі виступали на Олімпійських іграх, де посідали 4 і 5 місця. Після закінчення спортивної кар'єри Шишкова та Наумов стали тренерами в США.
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