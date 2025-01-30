Пушич відверто зізнався, чому Шахтар програв Боруссії

Тренер Маріно Пушич під час матчу. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

У заключному матчі основного етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" не зміг набрати очки в Дортмунді. "Боруссія" перемогла українську команду з рахунком 3:1.

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич назвав причини поразки в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

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Наставник донецького "Шахтаря" зазначив, що команда зіграла у свій футбол, дотримувалася власної філософії протягом усього протистояння. Маріно Пушич задоволений самовіддачею своїх підопічних, але шкодує, що цього не вистачило для уникнення поразки.

Що Пушич сказав про "Шахтар"

Головний тренер "гірників" запевнив, що "Боруссія" його не здивувала. Він знав, що дортмундська команда добре грає на контратаках. Футболісти "Шахтаря" занадто часто втрачали м'яч на чужій половині поля. Це дозволило німецьким гравцям забити два голи ще в першому таймі.

Гроки "Шахтаря" перед грою. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Пушич перерахував моменти, які "гірники" створили біля чужих воріт. Тренер визнав, що складно відігратися після перерви, коли пропустив два м'ячі в першому таймі. Однак українські футболісти зробили для цього все можливе й зуміли забити один гол.

"Я не можу ні в чому звинуватити моїх гравців. У нас було багато молодих футболістів на полі, які опинилися на такому великому стадіоні, під серйозним тиском і отримали відмінний урок. Ми набрали сім балів у цьому розіграші Ліги чемпіонів. Могли отримати більше, думаю, ми заслуговували на більше", — пояснив Пушич.

Нагадаємо, у послугах колишнього голкіпера "Шахтаря" Анатолія Трубіна зацікавлений один із грандів англійської Прем'єр-ліги.

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