Боруссія впевнено обіграла Шахтар у останньому турі ЛЧ

Гравці "Боруссії" та "Шахтаря" під час матчу. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Донецький "Шахтар" завершив виступи у єврокубках цього сезону. Останній матч Ліги чемпіонів позитивних емоцій "гірникам" не приніс.

"Шахтар" програв "Боруссії" Дортмунд з рахунком 1:3, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Німці весь матч володіли перевагою, і могли забивати ще більше, проте Дмитро Різник творив дива у воротах. "Шахтар" скористався жахливою помилкою воротаря "Боруссії" Георга Кобеля, і більше реальних шансів на забитий м'яч практично не мав.

Гравці донецького "Шахтаря" перед матчем з "Боруссією". Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Програш "Шахтаря"

Вже на 17 хвилині матчу "гірники" пропустили перший м'яч. У воротах Різника відзначився Серу Гірассі.

"Шахтар" намагався створити небезпеку у воріт Георга Кобеля, але йому явно не вистачало останнього пасу.

Серу Гірассі подвоїв рахунок на 44 хвилині, знову скориставшись помилками оборони донецького клубу.

Команди пішли на перерву за рахунку 2:0 на користь німців.

У другому таймі "Шахтар" забив в цілому випадковий м'яч — Марлон Гомес на 50 хвилині скористався з жахливої помилки Кобеля.

"Шахтар" намагався йти вперед, але на 79 хвилині пропустив ще один м'яч. Відзначився Ремі Бенсебаїні.

У "Боруссії" було ще кілька стовідсоткових моментів, але свій кураж спіймав воротар "Шахтаря" Дмитро Різник.

"Боруссія" Дортмунд — "Шахтар" — 3:1

Голи: Гірассі, 17, 44, Бенсебаїні, 79 — Марлон Гомес, 50

"Боруссія": Кобель, Шлоттербек, Бенсебаїні (Антон, 89), Гірассі, Брандт (Рейна, 64), Баєр (Гросс, 46), Забітцер, Джан, Рієрсон, Адеємі (Дюранвіль, 65), Гіттенс (Коуту, 85)

"Шахтар": Різник, Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азаров (Педро Енріке, 73), Криськів (Степаненко, 89), Марлон (Бондаренко, 84), Судаков, Зубков (Траоре, 73), Кевін, Педріньйо (Невертон, 83)

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