Боруссія впевнено обіграла Шахтар у останньому турі ЛЧ

Жах та феєрія від воротарів — Боруссія впевнено обіграла Шахтар
Донецький "Шахтар" завершив виступи у єврокубках цього сезону. Останній матч Ліги чемпіонів позитивних емоцій "гірникам" не приніс.
"Шахтар" програв "Боруссії" Дортмунд з рахунком 1:3, повідомляє портал Новини.LIVE.
Німці весь матч володіли перевагою, і могли забивати ще більше, проте Дмитро Різник творив дива у воротах. "Шахтар" скористався жахливою помилкою воротаря "Боруссії" Георга Кобеля, і більше реальних шансів на забитий м'яч практично не мав.
Програш "Шахтаря"
Вже на 17 хвилині матчу "гірники" пропустили перший м'яч. У воротах Різника відзначився Серу Гірассі.
"Шахтар" намагався створити небезпеку у воріт Георга Кобеля, але йому явно не вистачало останнього пасу.
Серу Гірассі подвоїв рахунок на 44 хвилині, знову скориставшись помилками оборони донецького клубу.
Команди пішли на перерву за рахунку 2:0 на користь німців.
У другому таймі "Шахтар" забив в цілому випадковий м'яч — Марлон Гомес на 50 хвилині скористався з жахливої помилки Кобеля.
"Шахтар" намагався йти вперед, але на 79 хвилині пропустив ще один м'яч. Відзначився Ремі Бенсебаїні.
У "Боруссії" було ще кілька стовідсоткових моментів, але свій кураж спіймав воротар "Шахтаря" Дмитро Різник.
"Боруссія" Дортмунд — "Шахтар" — 3:1
Голи: Гірассі, 17, 44, Бенсебаїні, 79 — Марлон Гомес, 50
"Боруссія": Кобель, Шлоттербек, Бенсебаїні (Антон, 89), Гірассі, Брандт (Рейна, 64), Баєр (Гросс, 46), Забітцер, Джан, Рієрсон, Адеємі (Дюранвіль, 65), Гіттенс (Коуту, 85)
"Шахтар": Різник, Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азаров (Педро Енріке, 73), Криськів (Степаненко, 89), Марлон (Бондаренко, 84), Судаков, Зубков (Траоре, 73), Кевін, Педріньйо (Невертон, 83)
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