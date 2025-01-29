Боруссія виграє у Шахтаря після першого тайму ЛЧ — деталі

Без бійки не обійшлося — підсумки першого тайму Боруссія — Шахтар
Перший тайм матчу "Боруссія" Дортмунд — "Шахтар" завершено. Поки що справи українського клубу йдуть погано.
"Боруссія" виграє у "Шахтаря" після першого тайму з рахунком 2:0, повідомляє портал Новини.LIVE.
Матч поки що йде повністю "під диктовку" німецького клубу. "Шахтар" за перший тайм не створив жодного небезпечного моменту.
Хто забив у ворота "Шахтаря"
На 17 хвилині матчу рахунок відкрив форвард "Боруссії" Серу Гірассі. У команди з Дортмунда було ще декілька небезпечних моментів, проте вони не скористались своїми шансами.
На 25 хвилині між гравцями сталася міні-сутичка. Футболіст "Боруссії" дуже жорстко зіграв проти вінгера "Шахтаря" Кевіна, а той відповів на агресію агресією. У підсумку бразилець отримав жовту картку.
На 43 хвилині Серу Гірассі подвоїв рахунок.
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