Шахтар Боруссія — стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Головний тренер донецького "Шахтаря" Марино Пушич (праворуч). Фото: instagram.com/fcshakhtar

Донецький "Шахтар" зіграє, скоріше за все, свій останній поєдинок у цьогорічного розіграші Ліги чемпіонів. Для того, щоб пройти далі, українському клубу знадобиться справжнє диво.

"Шахтар" гратиме матч останнього туру загального раунду Ліги чемпіонів проти дортмундської "Боруссії", повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Шахтар" зараз посідає 27 місце в турнірній таблиці, маючи сім очок після семи зіграних турів.

Дортмундська "Боруссія" йде на 14 місці. Німці мають теоретичні шанси закінчити загальний етап у топ-8.

Гравці донецького "Шахтаря" під час одного з матчів. Фото: instagram.com/fcshakhtar

Стартові склади команд

"Боруссія": Кобель, Бенсебаїні, Шлоттербек, Джан, Рієрсон, Забітцер, Брандт, Адеємі, Байно-Гіттенс, Баєр, Гірассі.

"Шахтар": Різник, Вінісіус Тобіас, Матвієнко, Бондар, Азаров, Судаков, Криськів, Марлон, Педріньйо, Зубков, Кевін.

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