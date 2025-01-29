Федецький назвав головну перевагу Шахтаря в матчі з Боруссією

Георгій Судаков на тренуванні перед матчем. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецький "Шахтар" зіграє заключний матч основного етапу Ліги чемпіонів у Дортмунді на стадіоні місцевої "Боруссії". Відомий у минулому футболіст Артем Федецький пояснив, чого треба остерігатися "гірникам".

Експерт упевнений, що "Шахтар" зможе уникнути поразки, повідомляє Sport.ua.

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У середу, 29 січня, "Боруссія" прийматиме в Дортмунді донецький "Шахтар" у рамках 8 туру Ліги чемпіонів. Артем Федецький провів кілька матчів на "Сигнал Ідуна Парку" і розуміє, як підтримка місцевих уболівальників впливає на футболістів інших команд. Проте він вірить у шанси "гірників" у Німеччині.

Як "Шахтар" може не програти "Боруссії"

Криза у грі дортмундської команди не повинна вплинути на настрій німецьких футболістів. У разі перемоги над "Шахтарем" вони можуть закінчити основний етап ЛЧ у вісімці найкращих команд, а це означає вірогідність отримати "легкого" суперника в першому раунді плей-оф..

Капітан Тарас Степаненко та телезірка Даша Квіткова під час промо матчу. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Федецький заявив, що для "Шахтаря" перемога не менш важлива. Вона допоможе "гірникам" налаштуватися на боротьбу за чемпіонство в УПЛ, додасть команді позитивного імпульсу. За підсумками першої половини чемпіонату підопічні Маріно Пушича опинилися на 3 місці в турнірній таблиці.

"Сьогодні можна передбачити цікаве протистояння, коли багато чого залежатиме від того, хто швидше прийматиме правильні рішення на футбольному полі. Я думаю, що буде результативна нічия з рахунком 2:2", — розповів Федецький.

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