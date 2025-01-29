Федецкий назвал главное преимущество Шахтера в матче с Боруссией

Георгий Судаков на тренировке перед матчем. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецкий "Шахтер" сыграет заключительный матч основного этапа Лиги чемпионов Дортмунде на стадионе местной "Боруссии". Известный в прошлом футболист Артем Федецкий объяснил, чего надо опасаться "горнякам".

Эксперт уверен, что "Шахтер" сможет избежать поражения, сообщает Sport.ua.

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В среду, 29 января, "Боруссия" примет в Дортмунде донецкий "Шахтер" в рамках 8 тура Лиги чемпионов. Артем Федецкий провел несколько матчей на "Сигнал Идуна Парке" и понимает, как поддержка местных болельщиков влияет на футболистов других команд. Однако он верит в шансы" горняков" в Германии.

Как "Шахтер" может не проиграть "Боруссии"

Кризис в игре дортмундской команды не должен повлиять на настрой немецких футболистов. В случае победы над "Шахтером" они могут закончить основной этап ЛЧ в восьмерке лучших команд, а это означает вероятность получить "легкого" соперника в первом раунде плей-офф.

Капитан Тарас Степаненко и телезвезда Даша Квиткова во время промо матча. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Федецкий заявил, что для "Шахтера" победа не менее важна. Она поможет "горнякам" настроиться на борьбу за чемпионство в УПЛ, придаст команде положительный импульс. По итогам первой половины чемпионата подопечные Марино Пушича оказались на 3 месте в турнирной таблице.

"Сегодня можно предсказать интересное противостояние, когда многое будет зависеть от того, кто быстрее будет принимать правильные решения на футбольном поле. Я думаю, что будет результативная ничья со счетом 2:2", — рассказал Федецкий.

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