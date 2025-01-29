Лидер Шахтера признался, хочет ли переходить в Трабзонспор

Игрок донецкого "Шахтера" Александр Зубков. Фото: instagram.com/fcshakhtar

До конца зимнего трансферного окна остаются считанные дни. Один из украинских футболистов еще имеет шанс перейти в клуб, который активно за него торгуется.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Александр Зубков хочет покинуть команду и перейти в турецкий "Трабзонспор", сообщает haber61.net.

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Зубков хочет в "Трабзонспор"

Александр Зубков подтвердил журналистам, что им интересуется "Трабзонспор" и отметил, что хочет перейти в этот клуб.

"Я встретился с тренером "Трабзонспора" Шенолом Гюнешем. Мы обменялись с ним идеями, и теперь я начал готовиться к трансферу. Гюнеш сказал, что хочет видеть меня в команде, и его идеи меня очень вдохновили. Честно говоря, я очень хочу перейти в "Трабзонспор", — отметил футболист.

Ранее игроком "Трабзонспора" стал другой украинский игрок, бывший форвард "Шахтера" Даниил Сикан.

Александр Зубков в этом сезоне сыграл за "Шахтер" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.

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