Лідер Шахтаря зізнався, чи хоче переходити у Трабзонспор

Гравець донецького "Шахтаря" Олександр Зубков. Фото: instagram.com/fcshakhtar

До кінця зимового трансферного вікна залишаються лічені дні. Один із українських футболістів ще має шанс перейти до клубу, який активно за нього торгується.

Півзахисник донецького "Шахтаря" Олександр Зубков хоче залишити команду та перейти до турецького "Трабзонспора", повідомляє haber61.net.

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Зубков хоче в "Трабзонспор"

Олександр Зубков підтвердив журналістам, що ним цікавиться "Трабзонспор" і зазначив, що хоче перейти до цього клубу.

"Я зустрівся з тренером "Трабзонспору" Шенолом Гюнешем. Ми обмінялися з ним ідеями, і тепер я почав готуватись до трансферу. Гюнеш сказав, що хоче бачити мене в команді, і його ідеї мене дуже надихнули. Чесно кажучи, я дуже хочу перейти до "Трабзонспору", — зазначив футболіст.

Раніше гравцем "Трабзонспора" став інший український гравець, колишній форвард "Шахтаря" Данило Сікан.

Олександр Зубков цього сезону зіграв за "Шахтар" 20 матчів у всіх турнірах, у яких забив сім м'ячів та віддав чотири гольові передачі.

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