Трабзонспор чекає на Лігу чемпіонів, щоб підписати Зубкова

Гравець донецького "Шахтаря" Олександр Зубков з партнерами. Фото: instagram.com/zubiksane4ka

Трансферна сага щодо можливого переходу одного із лідерів донецького "Шахтаря" продовжується. Клуб, який претендує на гравця, не здається.

Турецький "Трабзонспор" вже найближчим часом планує підписати гравця збірної України та донецького "Шахтаря" Олександра Зубкова, пише Gazete61.

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Коли Зубков перейде до "Трабзонспору"

Олександр Зубков є ціллю номер один для турецького клубу, впевнені місцеві журналісти. Переговори продовжуються, але ЗМІ стверджують, що гравець точно змінить клуб.

Очікується, що "Трабзонспор" зробить нову пропозицію "Шахтарю" після того, як він зіграє останній матч у Лізі чемпіонів.

Після єврокубків, як чекають у Туреччині, "Шахтар" погодиться на продаж Зубкова, оскільки "європейська пригода завершиться".

При цьому, турки чекають, що український клуб погодиться на пропозицію у шість мільйонів євро, хоча раніше у "Шахтарі" наполягали на семи.

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