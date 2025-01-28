Трабзонспор ждет Лигу чемпионов, чтобы подписать Зубкова

Игрок донецкого "Шахтера" Александр Зубков с партнерами. Фото: instagram.com/zubiksane4ka

Трансферная сага относительно возможного перехода одного из лидеров донецкого "Шахтера" продолжается. Клуб, который претендует на игрока, не сдается.

Турецкий "Трабзонспор" уже в ближайшее время планирует подписать игрока сборной Украины и донецкого "Шахтера" Александра Зубкова, пишет Gazete61.

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Когда Зубков перейдет в "Трабзонспор"

Александр Зубков является целью номер один для турецкого клуба, уверены местные журналисты. Переговоры продолжаются, но СМИ утверждают, что игрок точно сменит клуб.

Ожидается, что "Трабзонспор" сделает новое предложение "Шахтеру" после того, как он сыграет последний матч в Лиге чемпионов.

После еврокубков, как ждут в Турции, "Шахтер" согласится на продажу Зубкова, поскольку "европейское приключение завершится".

При этом, турки ожидают, что украинский клуб согласится на предложение в шесть миллионов евро, хотя ранее в "Шахтере" настаивали на семи.

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