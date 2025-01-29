Шахтер Боруссия — стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич (справа). Фото: instagram.com/fcshakhtar

Донецкий Шахтер" сыграет, скорее всего, свой последний поединок в нынешнего розыгрыше Лиги чемпионов. Для того, чтобы пройти дальше, украинскому клубу понадобится настоящее чудо.

"Шахтер" будет играть матч последнего тура общего раунда Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии", сообщает портал Новини.LIVE.

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"Шахтер" сейчас занимает 27 место в турнирной таблице, имея семь очков после семи сыгранных туров.

Дортмундская "Боруссия" идет на 14 месте. Немцы имеют теоретические шансы закончить общий этап в топ-8.

Игроки донецкого "Шахтера" во время одного из матчей. Фото: instagram.com/fcshakhtar

Стартовые составы команд

"Боруссия": Кобель, Бенсебаини, Шлоттербек, Джан, Риерсон, Забитцер, Брандт, Адееми, Байно-Гиттенс, Байер, Гирасси.

"Шахтер": Ризнык, Винисиус Тобиас, Матвиенко, Бондарь, Азаров, Судаков, Крыськив, Марлон, Педриньо, Зубков, Кевин.

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