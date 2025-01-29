Боруссия выигрывает у Шахтера после первого тайма ЛЧ — детали

Игроки дортмундской "Боруссии" после забитого гола. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Первый тайм матча "Боруссия" Дортмунд — "Шахтер" завершен. Пока что дела украинского клуба идут плохо.

"Боруссия" выигрывает у "Шахтера" после первого тайма со счетом 2:0, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Матч пока что идет полностью "под диктовку" немецкого клуба. "Шахтер" за первый тайм не создал ни одного опасного момента.

Игроки "Шахтера" и "Боруссии" перед матчем. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Кто забил в ворота "Шахтера"

На 17 минуте матча счет открыл форвард "Боруссии" Серу Гирасси. У команды из Дортмунда было еще несколько опасных моментов, однако они не воспользовались своими шансами.

На 25 минуте между игроками произошла мини-столкновение. Футболист "Боруссии" очень жестко сыграл против вингера "Шахтера" Кевина, а тот ответил на агрессию агрессией. В итоге бразилец получил желтую карточку.

На 43 минуте Серу Гирасси удвоил счет.

Напомним, воспитанник "Динамо" перешел в команду-конкурента киевлян.

Жена Александра Усика показала, как ее муж играет с дочкой.

Вратарь португальской "Бенфики" Анатолий Трубин может перейти в АПЛ.

Бывший голкипер "Динамо" Георгий Бущан вместе с женой переехал в Саудовскую Аравию.