Боруссия уверенно обыграла Шахтер в последнем туре ЛЧ

Игроки "Боруссии" и "Шахтера" во время матча. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Донецкий "Шахтер" завершил выступления в еврокубках этого сезона. Последний матч Лиги чемпионов положительных эмоций "горнякам" не принес.

"Шахтер" проиграл "Боруссии" Дортмунд со счетом 1:3, сообщает портал Новини.LIVE.

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Немцы весь матч владели преимуществом, и могли забивать еще больше, однако Дмитрий Ризнык творил чудеса в воротах. "Шахтер" воспользовался ужасной ошибкой вратаря "Боруссии" Георга Кобеля, и больше реальных шансов на забитый мяч практически не имел.

Игроки донецкого "Шахтера" перед матчем с "Боруссией". Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Проигрыш "Шахтера"

Уже на 17 минуте матча "горняки" пропустили первый мяч. В воротах Ризныка отличился Серу Гирасси.

"Шахтер" пытался создать опасность у ворот Георга Кобеля, но ему явно не хватало последнего паса.

Серу Гирасси удвоил счет на 44 минуте, снова воспользовавшись ошибками обороны донецкого клуба.

Команды ушли на перерыв при счете 2:0 в пользу немцев.

Во втором тайме "Шахтер" забил в целом случайный мяч — Марлон Гомес на 50 минуте воспользовался ужасной ошибки Кобеля.

"Шахтер" пытался идти вперед, но на 79 минуте пропустил еще один мяч. Отличился Реми Бенсебаини.

У "Боруссии" было еще несколько стопроцентных моментов, но свой кураж поймал вратарь "Шахтера" Дмитрий Ризнык.

"Боруссия" Дортмунд — "Шахтер" — 3:1

Голы: Гирасси, 17, 44, Бенсебаини, 79 — Марлон Гомес, 50

"Боруссия": Кобель, Шлоттербек, Бенсебаини (Антон, 89), Гирасси, Брандт (Рейна, 64), Байер (Гросс, 46), Забитцер, Джан, Риерсон, Адееми (Дюранвиль, 65), Гиттенс (Коуту, 85)

"Шахтер": Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров (Педро Энрике, 73), Крыськив (Степаненко, 89), Марлон (Бондаренко, 84), Судаков, Зубков (Траоре, 73), Кевин, Педриньо (Невертон, 83)

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