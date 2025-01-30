Пушич откровенно признался, почему Шахтер проиграл Боруссии

Тренер Марино Пушич во время матча. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

В заключительном матче основного этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" не смог набрать очки в Дортмунде. "Боруссия" победила украинскую команду со счетом 3:1.

Главный тренер "горняков" Марино Пушич назвал причины поражения в интервью официальному сайту УЕФА.

Читайте также:

Наставник донецкого "Шахтера" отметил, что команда сыграла в свой футбол, придерживалась собственной философии на протяжение всего противостояния. Марино Пушич доволен самоотдачей своих подопечных, но сожалеет, что этого не хватило для избежания поражения.

Что Пушич сказал о "Шахтере"

Главный тренер "горняков" заверил, что "Боруссия" его не удивила. Он знал, что дортмундская команда хорошо играет на контратаках. Футболисты "Шахтера" слишком часто теряли мяч на чужой половине поля. Это позволило немецким игрокам забить два гола еще в первом тайме.

Игроки "Шахтера" перед игрой. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Пушич перечислил моменты, которые "горняки" создали у чужих ворот. Тренер признал, что сложно отыграться после перерыва, когда пропустил два мяча в первом тайме. Однако украинские футболисты сделали для этого все возможное и сумели забить один гол.

"Я не могу ни в чем обвинить моих игроков. У нас было много молодых футболистов на поле, которые оказались на таком большом стадионе, под серьезным давлением и получили отличный урок. Мы набрали семь баллов в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Могли получить больше, думаю, мы заслуживали больше", — объяснил Пушич.

Напомним, в услугах бывшего голкипера "Шахтера" Анатолия Трубина заинтересован один из грандов английской Премьер-лиги.

"Александрия" усилила состав еще одним бывшим игроком "Динамо" накануне второй части сезона.

В "Металлисте 1925" прокомментировали слухи об увольнении главного тренера Патрика Ван Леувена.