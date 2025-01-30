Известные российские спортсмены стали жертвами авиакатастрофы в США

Российские спортсмены Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Фото: росСМИ

В США произошла авиакатастрофа с участием военного вертолета и гражданского самолета. Они столкнулись в воздухе в небе над аэропортом.

О причинах катастрофы пока ничего не известно, сообщает Reuters.

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Самолет авиакомпании American Airlines, который выполнял региональный рейс в США, столкнулся в воздухе с военным вертолетом в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. На борту лайнера было 60 пассажиров и 4 члена экипажа, вертолет перевозил 3 военных. После столкновения военный и пассажирский борт рухнули в реку Потомак. Пока неизвестно, сумел ли кто-то из пассажиров пережить эту авиакатастрофу.

Пожарная команда на месте катастрофы. Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

Россияне на борту самолета

Российский спортивный агент Ари Захарян заявил, что жертвами инцидента могли стать фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Он не назвал имен спортсменов, но заявил, что "на борту были свои, скоро сами все узнаете". Имена спортсменов опубликовали российские журналисты одновременно в нескольких изданиях.

Вадим Наумов и Евгения Шишкова являются известными в прошлом фигуристами, они неоднократно были призерами чемпионатов мира и Европы. Российская пара завоевала золотые медали на мировом первенстве в Японии в 1994 году. Фигуристы дважды выступали на Олимпийских играх, где занимали 4 и 5 места. После окончания спортивной карьеры Шишкова и Наумов стали тренерами в США.

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