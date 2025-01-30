Юного фигуриста не пустили в самолет, который разбился над Вашингтоном

Джон Маравилла во время выступления. Фото: скриншот YouTube

Молодой фигурист Джон Маравилла сумел избежать катастрофы самолета рейса 5342 American Airlines в США. Он должен был зарегистрирован на этот перелет, но не сумел попасть на борт.

Маравилла принимал участие в турнире и был в списке спортсменов рейса, который потерпел крушение, сообщает портал Новини.LIVE.

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В США состоялся национальный чемпионат по фигурному катанию. После него часть спортсменов вылетели авиарейсом из Уичито (штат Канзас) в Вашингтон (Федеральный округ Колумбия). В небе над аэропортом пункта назначения самолет столкнулся с военным вертолетом, оба борта упали в реку Потомак. Продолжаются спасательные работы, о выживший пока ничего не известно.

Джон Маравилла с тренером. Фото: скриншот YouTube

Счастливый случай для Маравиллы

Один из фигуристов так и не смог попасть на борт, который улетел без этого спортсмена. Джон Маравилла, который выступает в паре с Саей Карпентер, не сумел сесть в самолет перед вылетом.

"Меня не пустили на рейс. Заберите меня из Канзаса, пожалуйста", — написал Маравилла на своей странице в социальной сети, когда борт уже взлетел.

Позже фигурист написал, что сумел отправиться в путь на автобусе. Когда стало известно об авиакатастрофе, Маравилла закрыл доступ к своей странице в Instagram.

Напомним, на борту самолета, который потерпел крушение в Вашингтоне, были российские спортсмены.

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