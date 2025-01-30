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Динамо красиво попрощалось с Бущаном перед отъездом игрока

30 января 2025 11:17
Станислав Костюк - Редактор
Бущан и Буяльский заплакали во время прощания голкипера
Георгий Бущан в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба
Станислав Костюк - Редактор

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан собрал партнеров по киевскому "Динамо" для того, чтобы попрощаться перед переходом в "Аль-Шабаб". Вратарь обнял каждого игрока и не сдержал слезы. 

"Динамо" опубликовало видео, которое посвящено многолетнему голкиперу клуба. 

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Георгий Бущан является воспитанником "Динамо". Футболист находился в системе киевского клуба с 2010 года. В январе 2025 года голкипер подписал контракт с саудовским "Аль-Шабабом", в котором он будет выступать следующие два с половиной года. 

Как "Динамо" попрощалось с Бущаном

Накануне матча Лиги Европы с латвийским РФШ Георгий Бущан встретился в холле отеля с партнерами по команде и представителями тренерского штаба. На церемонии прозвучали теплые слова, а сам вратарь в какой-то момент заплакал. Слезы были на лице многих игроков во главе с капитаном команды Виталием Буяльским. 

Георгий Бущан
Георгий Бущан во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

В "Динамо" Бущану посвятили специальный ролик, в который вошли памятные моменты карьеры Георгия в клубе. В составе киевской команды вратарь стал чемпионом Украины в сезоне 2020/2021. Он дважды выигрывал национальный Кубок и три раза был триумфатором Суперкубка страны. 

После ухода Георгия Бущана в "Аль-Шабаб" новым основным голкипером киевской команды должен стать Руслан Нещерет. 

Напомним, молодой спортсмен чудом избежал гибели во время авиакатастрофы, которая произошла в американском Вашингтоне. 

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань пригласил в команду одного из воспитанников киевского "Динамо". 

Португальская "Бенфика" ждет предложения о переговорах по поводу трансфера голкипера Анатолия Трубина. 

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