Бущан и Буяльский заплакали во время прощания голкипера

Георгий Бущан в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан собрал партнеров по киевскому "Динамо" для того, чтобы попрощаться перед переходом в "Аль-Шабаб". Вратарь обнял каждого игрока и не сдержал слезы.

"Динамо" опубликовало видео, которое посвящено многолетнему голкиперу клуба.

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Георгий Бущан является воспитанником "Динамо". Футболист находился в системе киевского клуба с 2010 года. В январе 2025 года голкипер подписал контракт с саудовским "Аль-Шабабом", в котором он будет выступать следующие два с половиной года.

Как "Динамо" попрощалось с Бущаном

Накануне матча Лиги Европы с латвийским РФШ Георгий Бущан встретился в холле отеля с партнерами по команде и представителями тренерского штаба. На церемонии прозвучали теплые слова, а сам вратарь в какой-то момент заплакал. Слезы были на лице многих игроков во главе с капитаном команды Виталием Буяльским.

Георгий Бущан во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

В "Динамо" Бущану посвятили специальный ролик, в который вошли памятные моменты карьеры Георгия в клубе. В составе киевской команды вратарь стал чемпионом Украины в сезоне 2020/2021. Он дважды выигрывал национальный Кубок и три раза был триумфатором Суперкубка страны.

После ухода Георгия Бущана в "Аль-Шабаб" новым основным голкипером киевской команды должен стать Руслан Нещерет.

Напомним, молодой спортсмен чудом избежал гибели во время авиакатастрофы, которая произошла в американском Вашингтоне.

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