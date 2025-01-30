Верпаковскіс пояснив, чим Шовковський його дуже здивував

Олександр Шовковський перед грою. Фото: УНІАН

Генеральний директор латвійського клубу РФШ Маріс Верпаковскіс із нетерпінням чекає на матч із "Динамо" у Лізі Європи. Ексфорвард київської команди поділився враженням про роботу Олександра Шовковського.

Верпаковскіс радий тому, що знову зустрінеться з колишнім партнером по "Динамо", повідомляє "Український футбол".

Читайте також:

У четвер, 30 січня, о 22:00 київське "Динамо" зіграє з РФШ у рамках 8-го туру основного етапу Ліги Європи. Генеральний директор латвійської команди Маріс Верпаковскіс зізнався, що наставник "біло-синіх" його здивував.

Маріс Верпаковскіс під час виступів у "Динамо". Фото: УНІАН

Що Верпаковскіс сказав про Шовковського

Латвійський спортсмен виступав у "Динамо" з 2003 по 2011 рік й провів на полі багато матчів разом з Олександром Шовковським, який тепер тренує киян. Верпаковскіс заявив, що досі підтримує "Динамо" й чекав на поєдинок "біло-синіх" із РФШ.

Маріс Верпаковскіс у 2025 році. Фото: Sportacentrs

Верпаковскіс завжди думав, що Шовковський після закінчення кар'єри футболіста стане або телезіркою, або політиком. Маріс не знав, що в його колишнього партнера по команді є тренерські амбіції.

Гендиректор РФШ вважає, що Шовковський добре робить свою роботу в "Динамо". В умовах війни, коли клуб не може запросити сильних футболістів, "біло-сині" демонструють хороші результати в чемпіонаті України.

"Якщо Сашко виграє для "Динамо" чемпіонат — питань до нього взагалі ніяких не повинно бути. Як колишній гравець і вболівальник "Динамо", я вірю, що в нього вийде ", — заявив Верпаковскіс.

Нагадаємо, у "Динамо" красиво попрощалися з Георгієм Бущаном, який поїхав до Саудівської Аравії.

Інший воротар збірної України вже влітку зможе підписати контракт з клубом з Англії.

А Руслан Ротань домовився про перехід з відомим вихованцем київського "Динамо", за якого "Олександрії" не доведеться платити.