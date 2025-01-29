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Суркіс повідомив про прорахунок менеджменту Динамо у Лізі Європи

29 січня 2025 22:59
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Ігор Суркіс назвав головну помилку Динамо Київ у сезоні
Ігор Суркіс. Фото: "Динамо"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Київське "Динамо" та його керівництво в поточному сезоні допустили велику помилку. Вона вплинула на результати команди. 

Про це повідомив президент клубу Ігор Суркіс в інтерв'ю "Чемпіону".

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Гравці "Динамо" під час гри з "Галатарсараєм". Фото: "Динамо"

Суркіс вважає помилковим рішення грати в Німеччині

За словами Суркіса, рішення проводити домашні матчі єврокубків у німецькому Гамбурзі було помилкою.

Він зазначив, що команда обрала неправильну логістику, оскільки відстань виявилася надто великою. На його думку, "Динамо" мало б грати в Польщі, і це стало стратегічною помилкою клубу.

Суркіс повідомив, що у наступному сезоні команда не проводитиме матчі в Гамбурзі та сподівається на завершення війни і повернення у Київ матчів єврокубків.

"Я сподіваюся, що війна закінчиться, і ми гратимемо в Україні, підсилюватимемо наш футбол. Я на це дуже сподіваюся. А ні, то шукатимемо логістику значно краще, ніж цього року", — сказав Суркіс.

Відзначимо, що упродовж всього основного раунду Ліги Європи тренерський штаб та гравці "Динамо" жалілися на важку логістику.

Нагадаємо, вихованець "Динамо" Володимир Шепелєв допомагатиме "Олександрії" позбавити киян чемпіонства.

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