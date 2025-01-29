Игорь Суркис назвал главную ошибку Динамо Киев в сезоне

Игорь Суркис. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" и его руководство в текущем сезоне допустили большую ошибку. Она повлияла на результаты команды.

Об этом сообщил президент клуба Игорь Суркис в интервью "Чемпиону".

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Суркис считает ошибочным решение играть в Германии

По словам Суркиса, решение проводить домашние матчи еврокубков в немецком Гамбурге было ошибкой.

Он отметил, что команда выбрала неправильную логистику, поскольку расстояние оказалось слишком большим. По его мнению, "Динамо" должно было бы играть в Польше, и это стало стратегической ошибкой клуба.

Суркис сообщил, что в следующем сезоне команда не будет проводить матчи в Гамбурге и надеется на завершение войны и возвращение в Киев матчей еврокубков.

Я надеюсь, что война закончится, и мы будем играть в Украине, будем усиливать наш футбол. Я на это очень надеюсь. А нет, то будем искать логистику значительно лучше, чем в этом году", — сказал Суркис.

Отметим, что на протяжении всего основного раунда Лиги Европы тренерский штаб и игроки "Динамо" жаловались на тяжелую логистику.

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