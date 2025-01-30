Верпаковскис объяснил, чем Шовковский его очень удивил

Александр Шовковский перед игрой. Фото: УНИАН

Генеральный директор латвийского клуба РФШ Марис Верпаковскис с нетерпением ждет матч с "Динамо" в Лиге Европы. Экс-форвард киевской команды поделился впечатлением о работе Александра Шовковского.

Верпаковскис рад тому, что снова встретится с бывшим партнером по "Динамо", сообщает "Украинский футбол".

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В четверг, 30 января, в 22:00 киевское "Динамо" сыграет с РФШ в рамках 8-го тура основного этапа Лиги Европы. Генеральный директор латвийской команды Марис Верпаковскис признался, что наставник "бело-синих" его удивил.

Марис Верпаковскис во время выступлений в "Динамо". Фото: УНИАН

Что Верпаковскис сказал о Шовковском

Латвийский спортсмен выступал в "Динамо" с 2003 по 2011 год и провел на поле много матчей вместе с Александром Шовковским, который теперь тренирует киевлян. Верпаковскис заявил, что до сих пор поддерживает "Динамо" и ждал поединок "бело-синих" с РФШ.

Марис Верпаковскис в 2025 году. Фото: Sportacentrs

Верпаковскис всегда думал, что Шовковский после окончания карьеры футболиста станет либо телезвездой, либо политиком. Марис не знал, что у его бывшего партнера по команде есть тренерский амбиции.

Гендиректор РФШ считает, что Шовковский хорошо делает свою работу в "Динамо". В условиях войны, когда клуб не может пригласить сильных футболистов, "бело-синие" демонстрируют хорошие результаты в чемпионате Украины.

"Если Саша выиграет для "Динамо" чемпионат — вопросов к нему вообще никаких не должно быть. Как бывший игрок и болельщик "Динамо" я верю, что у него получится", — заявил Верпаковскис.

Напомним, в "Динамо" красиво попрощались с Георгием Бущаном, который уехал в Саудовскую Аравию.

Другой вратарь сборной Украины уже летом сможет подписать контракт с клубом из Англии.

А Руслан Ротань договорился о переходе с известным воспитанником киевского "Динамо", за которого "Александрии" не придется платить.