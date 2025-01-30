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Динамо складно забивати в матчі з РФШ — як пройшов перший тайм

30 січня 2025 23:01
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Динамо зіграло перший тайм проти РФШ у Лізі Європи
Матч "Динамо" — РФШ. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Київське "Динамо" в Гамбурзі грає фінальний матч основного раунду Ліги Європи. Суперником команди Олександра Шовковського став латвійський РФШ.

У Гамбурзі завершився перший тайм, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч "Динамо" — РФШ. Фото: Reuters

Як пройшов перший тайм

"Динамо" хотіло створювати моменти, але РФШ поставило дуже щільний захист й до того ж у їх гравців перевага в антропометрії.

Ризький клуб зробив все можливе, щоб у киян не було багато моментів. Тому найнебезпечніший момент киян був у Ваната вже в доданий час.

РФШ, хоч менше атакувало, але у них був момент краще. На 22-й хвилині Ікауніекс пробив головою під поперечину і Нещерету довелось робити гарний сейв.

На 21-й хвилині забило "Динамо", але арбітр справедливо зафіксував офсайд у Ваната.

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