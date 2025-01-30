Динамо назвало стартовий склад на матч Ліги Європи проти РФШ

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" 30 січня проведе свій останній матч основного раунду Ліги Європи. Суперником підопічних Олександра Шовковського буде латвійський РФШ.

Перед грою команди оприлюднили стартові склади на гру, повідомив портал Новини.LIVE.

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У матчі з РФШ "Динамо" не може розраховувати на Дениса Попова, Віталія Буяльського, Миколу Шапаренка, Володимира Бражка та Владислава Дубінчака.

Стартові склади на гру "Динамо" — РФШ

Шовковський у центрі захисту знову довірив місце Крістіану Біловару в пару до Тараса Михавка. У центрі поля в пару до Миколи Михайленка поставили Валентина Рубчинського та Олександра Піхальонка. На правому фланзі нападу вийшов ветеран Андрій Ярмоленко.

"Динамо": Нещерет — Тимчик, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Михайленко, Рубчинський — Ярмоленко, Піхальонок, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Суркіс, Ігнатенко, Дячук, Захарченко, Волошин, Саленко, Герреро, Брагару, Пономаренко.



РФШ: Ондоа — Нджіє, Пренга, Ліпущек — Савалніекс, Мархієв, Панич, Одішарія — Ікауніекс, Нджикі, Зеленковс.

Запасні: Штейнборс, Вілковс, Куадіо, Стугліс, Лемаїч, Мареш, Сілагадзе.

Матч "Динамо" проти РФШ стартує о 22:00 за київським часом.

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