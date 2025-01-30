Динамо назвало стартовый состав на матч Лиги Европы против РФШ

Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" 30 января проведет свой последний матч основного раунда Лиги Европы. Соперником подопечных Александра Шовковского будет латвийский РФШ.

Перед игрой команды обнародовали стартовые составы на игру, сообщил портал Новини.LIVE.

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В матче с РФШ "Динамо" не может рассчитывать на Дениса Попова, Виталия Буяльского, Николая Шапаренко, Владимира Бражко и Владислава Дубинчака.

Стартовые составы на игру "Динамо" — РФШ

Шовковский в центре защиты снова доверил место Кристиану Биловару в пару к Тарасу Михавко. В центре поля в пару к Николаю Михайленко поставили Валентина Рубчинского и Александра Пихаленка. На правом фланге нападения вышел ветеран Андрей Ярмоленко.

"Динамо": Нещерет — Тымчик, Биловар, Михавко, Вивчаренко — Михайленко, Рубчинский — Ярмоленко, Пихаленок, Кабаев — Ванат.

Запасные: Суркис, Игнатенко, Дячук, Захарченко, Волошин, Саленко, Герреро, Брагару, Пономаренко.

РФШ: Ондоа — Нджие, Пренга, Липущек — Савалниекс, Мархиев, Паныч, Одишария — Икауниекс, Нджики, Зеленковс.

Запасные: Штейнборс, Вилковс, Куадио, Стуглис, Лемаич, Мареш, Силагадзе.

Матч "Динамо" против РФШ стартует в 22:00 по киевскому времени.

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