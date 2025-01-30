В Динамо устроили разборки из-за провала в Лиге Европы

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис. Фото: instagram.com/dynamomania_com

В киевском "Динамо" устроили "разбор полетов" перед завершением сезона в Лиге Европы. Киевляне, как известно, свое выступление в еврокубках провалили.

Президент "Динамо" Игорь Суркис в интервью "Чемпиону" отметил, что имел серьезный разговор с игроками.

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Что сказал Суркис

Президент "Динамо" Игорь Суркис подчеркнул, что понимает, что игрокам и менеджменту тяжело.

"Да, нам тяжело, мы по двое суток передвигаемся туда и обратно. Есть главные цели — это чемпионат, но мы должны понимать, что не можем так плохо играть в Европе. Мы должны отстаивать свою честь и достоинство", — отметил он.

Суркис также обратил внимание на то, что футболисты умеют говорить хорошие слова о ребятах, которые воюют на фронте и защищают государство.

"Мы должны играть и понимать, что представляем страну. Я надеюсь, они меня услышали", — резюмировал он.

Игорь Суркис рассказал, чего ожидает от последнего матча "Динамо" в еврокубках этого сезона. Он хочет, чтобы команда вышла и показала свои лучшие качества.

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