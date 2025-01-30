У Динамо влаштували розбірки через провал у Лізі Європи

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: instagram.com/dynamomania_com

У київському "Динамо" влаштували "розбір польотів" перед завершенням сезону у Лізі Європи. Кияни, як відомо, свій виступ у єврокубках провалили.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс в інтерв'ю "Чемпіону" зазначив, що мав серйозну розмову з гравцями.

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Він сказав, що пояснив футболістам, що так грати не можна. Особливо враховуючи те, що вони представляють країну у важкі часи.

Що сказав Суркіс

Президент "Динамо" Ігор Суркіс підкреслив, що розуміє, що гравцям та менеджменту тяжко.

"Так, нам тяжко, ми по дві доби пересуваємося туди й назад. Є головні цілі — це чемпіонат, але ми повинні розуміти, що не можемо так погано грати в Європі. Ми повинні відстоювати свою честь і гідність", — зазначив він.

Суркіс також завернув увагу на те, що футболісти вміють казати гарні слова про хлопців, які воюють на фронті та захищають державу.

"Ми повинні грати й розуміти, що представляємо країну. Я сподіваюся, вони мене почули", — резюмував він.

Ігор Суркіс розповів, що очікує від останнього матчу "Динамо" в єврокубках цього сезону. Він хоче, щоб команда вийшла і показала свої найкращі якості.

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