У Динамо влаштували розбірки через провал у Лізі Європи

У Динамо була серйозна розмова через виступи у Лізі Європи
У київському "Динамо" влаштували "розбір польотів" перед завершенням сезону у Лізі Європи. Кияни, як відомо, свій виступ у єврокубках провалили.
Президент "Динамо" Ігор Суркіс в інтерв'ю "Чемпіону" зазначив, що мав серйозну розмову з гравцями.
Він сказав, що пояснив футболістам, що так грати не можна. Особливо враховуючи те, що вони представляють країну у важкі часи.
Що сказав Суркіс
Президент "Динамо" Ігор Суркіс підкреслив, що розуміє, що гравцям та менеджменту тяжко.
"Так, нам тяжко, ми по дві доби пересуваємося туди й назад. Є головні цілі — це чемпіонат, але ми повинні розуміти, що не можемо так погано грати в Європі. Ми повинні відстоювати свою честь і гідність", — зазначив він.
Суркіс також завернув увагу на те, що футболісти вміють казати гарні слова про хлопців, які воюють на фронті та захищають державу.
"Ми повинні грати й розуміти, що представляємо країну. Я сподіваюся, вони мене почули", — резюмував він.
Ігор Суркіс розповів, що очікує від останнього матчу "Динамо" в єврокубках цього сезону. Він хоче, щоб команда вийшла і показала свої найкращі якості.
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