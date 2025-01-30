Динамо сыграло первый тайм против РФШ в Лиге Европы

Матч "Динамо" — РФШ. Фото: Reuters

Киевское "Динамо" в Гамбурге играет финальный матч основного раунда Лиги Европы. Соперником команды Александра Шовковского стал латвийский РФШ.

В Гамбурге завершился первый тайм, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч "Динамо" — РФШ. Фото: Reuters

Как прошел первый тайм

"Динамо" хотело создавать моменты, но РФШ поставило очень плотную защиту и к тому же у их игроков преимущество в антропометрии.

Рижский клуб сделал все возможное, чтобы у киевлян не было много моментов. Поэтому самый опасный момент киевлян был у Ваната уже в добавленное время.

РФШ, хоть меньше атаковало, но у них был момент получше. На 22-й минуте Икауниекс пробил головой под перекладину и Нещерету пришлось делать хороший сейв.

На 21-й минуте забило "Динамо", но арбитр справедливо зафиксировал офсайд у Ваната.

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