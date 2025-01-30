Динамо победило РФШ в Лиге Европы благодаря голу Пихаленка

Александр Пихаленок. Фото: Reuters

В Гамбурге киевское "Динамо" сыграло финальный матч основного раунда Лиги Европы. Соперником команды Александра Шовковского был латвийский РФШ.

"Динамо" победило со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Как "Динамо" сыграло с РФШ

"Динамо" смогло забить на 21-й минуте, но затем оказалось, что Ванат в офсайде и гол отобрали.

Сразу после незасчитанного гола "Динамо" РФШ было близко, чтобы забить. Икауниекс пробил головой так, что Нещерет лишь красивым прыжком вытянул мяч из-под перекладины.

Следующий момент "Динамо" ждало до добавленного времени к первому тайму, но Ванату не хватило точности.

На 52-й минуте после углового с правого фланга игрок РФШ сбросил мяч головой на Куадио, который на дальней штанге не попал в пустые ворота.

Через четыре минуты Кабаев смело пробил и заработал угловой. С правого фланга киевляне подали низом, а Ванат так пропустил мяч, что голкипер чуть не ошибся, но смог выбить мяч на угловой.

На 59-й минуте из очень дальнего штрафного Пихаленок пробил так хорошо, что голкипер отбил мяч перед собой. Однако на добивании должен играть нападающий, которого на этот раз рядом не оказалось.

"Динамо" удалось забить на 76-й минуте. Мяч оказался в штрафной соперника, где футболисты киевлян сначала боялись пробить, а затем после серии рикошетов мяч отскочил к Пихаленку и он не оставил шансов голкиперу.

После забитого мяча футболисты РФШ не смогли настроить позиционную атаку и было вынуждено отдать мяч киевлянам с надеждой на контратаки. Несмотря на несколько стандартов "Динамо" удержало ворота сухими и поднялась с последнего места Лиги Европы.

"Динамо" — РФШ — 1:0

Гол: Пихаленок, 76

"Динамо": Нещерет — Тимчик, Биловар, Михавко, Вивчаренко — Пихаленок, Михайленко, Рубчинский (Саленко, 88) — Ярмоленко (Волошин, 90), Ванат, Кабаев (Пономаренко, 86).

РФШ: Ондоа — Нджие (Мареш, 80), Пренга, Липущек — Савалниекс (Силагадзе, 84), Мархиев, Панич, Одишария — Икауниекс, Нджики (Куадио, 46), Зеленковс (Лемайич, 80).

Предупреждения: Биловар, Пономаренко — Панич, Пренга

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