Шовковський знайшов заміну Ярмоленку для Динамо

Динамо націлилося на вінгера з досвідом виступів у Європі
Керівництво київського "Динамо" готується до трансферу, який може посилити атакувальний потенціал команди. Йдеться про підписання легіонера, який виступає в чемпіонаті Азербайджану.
Уже цієї зими у складі "Динамо" може з'явитися новачок, повідомляє Telegram-канал "Zorya Londonsk".
"Динамо" продовжує працювати на трансферному ринку. Після відходу з клубу Олександра Андрієвського та Володимира Шепелєва в команді може з'явитися новий футболіст. Він посилить лінію атаки й зможе грати на декількох позиціях.
Ким цікавиться "Динамо"
Київський клуб веде переговори з азербайджанською "Зірею" щодо трансферу 21-річного футболіста збірної Гвінеї Саліфа Сума. Він може зіграти на місці правого вінгера і в центрі атаки. Цей футболіст кілька років провів у Франції, виступаючи за "Бастію" і "Гавр". Низка місцевих клубів, а також представники Бельгії та Португалії, готові скласти "Динамо" конкуренцію в боротьбі за гравця.
У сезоні 2024/2025 Сума зіграв 23 поєдинки у всіх турнірах, забив 4 голи та зробив стільки ж результативних передач. Його трансферна вартість становить 850 тисяч євро. Гвінейський футболіст може замінити в "Динамо" Андрія Ярмоленка, чий контракт із клубом закінчиться влітку 2025 року.
Нагадаємо, колишній футболіст "Динамо" Артем Мілевський грубо висловився про гру одного з молодих футболістів київської команди.
Футболіст "біло-синіх" Владислав Кабаєв пояснив, як команда збиралася виступити в Лізі Європи, а також чому логістика не є головною проблемою "Динамо".
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