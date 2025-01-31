Шовковський знайшов заміну Ярмоленку для Динамо

Тренер Олександр Шовковський під час роботи. Фото: пресслужба "Динамо"

Керівництво київського "Динамо" готується до трансферу, який може посилити атакувальний потенціал команди. Йдеться про підписання легіонера, який виступає в чемпіонаті Азербайджану.

Уже цієї зими у складі "Динамо" може з'явитися новачок, повідомляє Telegram-канал "Zorya Londonsk".

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"Динамо" продовжує працювати на трансферному ринку. Після відходу з клубу Олександра Андрієвського та Володимира Шепелєва в команді може з'явитися новий футболіст. Він посилить лінію атаки й зможе грати на декількох позиціях.

Саліфа Сума виходить на поле. Фото: instagram.com/s.soumah19/

Ким цікавиться "Динамо"

Київський клуб веде переговори з азербайджанською "Зірею" щодо трансферу 21-річного футболіста збірної Гвінеї Саліфа Сума. Він може зіграти на місці правого вінгера і в центрі атаки. Цей футболіст кілька років провів у Франції, виступаючи за "Бастію" і "Гавр". Низка місцевих клубів, а також представники Бельгії та Португалії, готові скласти "Динамо" конкуренцію в боротьбі за гравця.

У сезоні 2024/2025 Сума зіграв 23 поєдинки у всіх турнірах, забив 4 голи та зробив стільки ж результативних передач. Його трансферна вартість становить 850 тисяч євро. Гвінейський футболіст може замінити в "Динамо" Андрія Ярмоленка, чий контракт із клубом закінчиться влітку 2025 року.

Нагадаємо, колишній футболіст "Динамо" Артем Мілевський грубо висловився про гру одного з молодих футболістів київської команди.

Футболіст "біло-синіх" Владислав Кабаєв пояснив, як команда збиралася виступити в Лізі Європи, а також чому логістика не є головною проблемою "Динамо".