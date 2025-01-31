Кабаєв пояснив, як Динамо збиралося виступити в Лізі Європи

Владислав Кабаєв під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник збірної України Владислав Кабаєв залишився незадоволений підсумком виступів київського "Динамо" в Лізі Європи. Футболіст пояснив, чого не вистачило підопічним Олександра Шовковського в єврокубках.

Кабаєв дав важливу обіцянку всім уболівальникам "Динамо", повідомляє UA-Футбол.

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Владислав Кабаєв відверто зізнався в тому, що футболісти "Динамо" розчаровані виступом у єврокубках. У матчах Ліги чемпіонів їм вдалося довести, що команду рано скидати з рахунком. Але результати "біло-синіх" у Лізі Європи вдарили по самолюбству гравців команди.

Владислав Кабаєв в атаці. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Кабаєв сказав про "Динамо"

Футболістам київської команди сподобався новий формат єврокубкових турнірів. Їм не заважає велика кількість матчів. За словами Кабаєва, кожна гра робить команду сильнішою і приносить велику користь молодим гравцям, які отримують необхідний досвід. А ось проблема логістики не заважає команді.

"Логістиці ми аж надто багато приділяємо увагу. Звичайно всі розуміють, що так, нам важко їздити. Але тільки на це списувати й говорити, що ми програвали через логістику, ні. Давайте будемо на себе трохи дивитися та брати на себе відповідальність. Логістика логістикою, але ноги, руки, голова могли зіграти краще", — заявив Кабаєв.

Півзахисник "Динамо" пообіцяв, що отриманий досвід допоможе команді успішно виступити в чемпіонаті та Кубку України. Підопічні Шовковського докладуть усіх зусиль, щоб перемогти в обох турнірах.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін отримав шанс розпочати наступний сезон у складі європейського гранда.

Колишній форвард "Динамо" Артем Мілевський залишився розчарований виступом у матчі з РФШ одного з лідерів київської команди.

А головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський здивував неоднозначним висловлюванням на післяматчевій пресконференції.