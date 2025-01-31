Кабаєв пояснив, як Динамо збиралося виступити в Лізі Європи

Лідер Динамо залишився незадоволений самовіддачею команди
Півзахисник збірної України Владислав Кабаєв залишився незадоволений підсумком виступів київського "Динамо" в Лізі Європи. Футболіст пояснив, чого не вистачило підопічним Олександра Шовковського в єврокубках.
Кабаєв дав важливу обіцянку всім уболівальникам "Динамо", повідомляє UA-Футбол.
Владислав Кабаєв відверто зізнався в тому, що футболісти "Динамо" розчаровані виступом у єврокубках. У матчах Ліги чемпіонів їм вдалося довести, що команду рано скидати з рахунком. Але результати "біло-синіх" у Лізі Європи вдарили по самолюбству гравців команди.
Що Кабаєв сказав про "Динамо"
Футболістам київської команди сподобався новий формат єврокубкових турнірів. Їм не заважає велика кількість матчів. За словами Кабаєва, кожна гра робить команду сильнішою і приносить велику користь молодим гравцям, які отримують необхідний досвід. А ось проблема логістики не заважає команді.
"Логістиці ми аж надто багато приділяємо увагу. Звичайно всі розуміють, що так, нам важко їздити. Але тільки на це списувати й говорити, що ми програвали через логістику, ні. Давайте будемо на себе трохи дивитися та брати на себе відповідальність. Логістика логістикою, але ноги, руки, голова могли зіграти краще", — заявив Кабаєв.
Півзахисник "Динамо" пообіцяв, що отриманий досвід допоможе команді успішно виступити в чемпіонаті та Кубку України. Підопічні Шовковського докладуть усіх зусиль, щоб перемогти в обох турнірах.
Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін отримав шанс розпочати наступний сезон у складі європейського гранда.
Колишній форвард "Динамо" Артем Мілевський залишився розчарований виступом у матчі з РФШ одного з лідерів київської команди.
А головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський здивував неоднозначним висловлюванням на післяматчевій пресконференції.
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