Кабаев объяснил, как Динамо собиралось выступить в Лиге Европы

Владислав Кабаев во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник сборной Украины Владислав Кабаев остался недоволен итогом выступлений киевского "Динамо" в Лиге Европы. Футболист объяснил, чего не хватило подопечным Александра Шовковского в еврокубках.

Кабаев дал важное обещание всем болельщикам "Динамо", сообщает UA-Футбол.

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Владислав Кабаев откровенно признался в том, что футболисты "Динамо" разочарованы выступлением в еврокубках. В матчах Лиги чемпионов им удалось доказать, что команду рано сбрасывать со счетом. Но результаты "бело-синих" в Лиге Европы ударили по самолюбию игроков команды.

Владислав Кабаев в атаке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Кабаев сказал о "Динамо"

Футболистам киевской команды понравился новый формат еврокубковых турниров. Их не смущает большое количество матчей. По словам Кабаева, каждая игра делает команду сильнее и приносит большую пользу молодым игрокам, которые получают необходимый опыт. А вот проблема логистики не мешает команде.

"Логистике мы уж слишком много уделяем внимание. Конечно все понимают, что да, нам тяжело ездить. Но только на это списывать и говорить, что мы проигрывали из-за логистики, нет. Давайте будем на себя чуть-чуть смотреть и брать на себя ответственность. Логистика логистикой, но ноги, руки, голова могли сыграть лучше", — заявил Кабаев.

Полузащитник "Динамо" пообещал, что полученный опыт поможет команде успешно выступить в чемпионате и Кубке Украины. Подопечные Шовковского приложат все усилия, чтобы победить в обоих турнирах.

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин получил шанс начать следующий сезон в составе европейского гранда.

Бывший форвард "Динамо" Артем Милевский остался разочарован выступлением в матче с РФШ одного из лидеров киевской команды.

А главный тренер "Динамо" Александр Шовковский удивил неоднозначным высказыванием на послематчевой пресс-конференции.