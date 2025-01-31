Шовковский нашел замену Ярмоленко для Динамо

Динамо нацелилось на вингера с опытом выступлений в Европе
Руководство киевского "Динамо" готовится трансфер, который может усилить атакующий потенциал команды. Речь идет о подписании легионера, выступающего в чемпионате Азербайджана.
Уже этой зимой в составе "Динамо" может появиться новичок, сообщает Telegram-канал "Zorya Londonsk".
"Динамо" продолжает работать на трансферном рынке. После ухода из клуба Александра Андриевского и Владимира Шепелева в команде может появиться новый футболист. Он усилит линию атаки и сможет играть на нескольких позициях.
Кем интересуется "Динамо"
Киевский клуб ведет переговоры с азербайджанской "Зирей" по поводу трансфера 21-летнего футболиста сборной Гвинеи Салифа Сума. Он может сыграть на месте правого вингера и в центре атаки. Этот футболист несколько лет провел во Франции, выступая за "Бастию" и "Гавр". Ряд местных клубов, а также представители Бельгии и Португалии, готовы составить "Динамо" конкуренцию в борьбе за игрока.
В сезоне 2024/2025 Сума сыграл 23 поединка во всех турнирах, забил 4 гола и сделал столько же результативных передач. Его трансферная стоимость составляет 850 тысяч евро. Гвинейский футболист может заменить в "Динамо" Андрея Ярмоленко, чей контракт с клубом закончится летом 2025 года.
Напомним, бывший футболист "Динамо" Артем Милевский грубо высказался об игре одного из молодых футболистов киевской команды.
Футболист "бело-синих" Владислав Кабаев объяснил, как команда собиралась выступить в Лиге Европы, а также почему логистика не является главной проблемой "Динамо".
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